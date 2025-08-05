Татарстан отправил первую партию пшеницы нового урожая на экспорт в Египет

Доля экспорта пшеницы составляет около 50% от общего объема (22 тыс. тонн)

Фото: Роман Хасаев

Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане провели предварительный осмотр и подготовку трюмов двух теплоходов, предназначенных для транспортировки 7,2 тыс. тонн продовольственной пшеницы нового урожая. Суда, прошедшие проверку с 21 по 27 июля, направятся из Чистопольского района в порт Краснодарского края, откуда зерно будет отправлено в Египет. Об этом сказано на сайте организации.



Перед отправкой специалисты ЦОК АПК провели отбор образцов экспортного зерна и лабораторные испытания на соответствие условиям контракта, требованиям страны-импортера и Техническому регламенту Таможенного союза.

За семь месяцев текущего года сотрудники лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане исследовали более 43 тыс. тонн экспортного зерна урожая 2024 года. Доля экспорта пшеницы составляет около 50% от общего объема (22 тыс. тонн).

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Помимо пшеницы, под контролем экспертов филиала были отправлены овес, горох, гречиха, лен, рапс, вика, расторопша в такие страны, как Беларусь, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Монголия, Китай, Турция и другие.

В Татарстане в этом году было произведено 594 тыс. тонн комбикорма.



Рената Валеева