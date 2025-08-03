Татарстан увеличил производство комбикорма до 594 тыс. тонн

Однако себестоимость его производства за последние девять лет увеличилась почти в два раза — с 12,7 до 23,6 тыс. рублей за тонну

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в этом году было произведено 594 тыс. тонн комбикорма, согласно данным Татарстанстата.

Однако себестоимость его производства за последние девять лет увеличилась почти в два раза — с 12,7 до 23,6 тыс. рублей за тонну.

По данным годового отчета «Набережночелнинского элеватора», средняя себестоимость комбикорма растет на 7% в год. В то же время отпускная цена за тот же период возросла с 13,3 до 24 тысяч рублей за тонну, что соответствует ежегодному приросту около 6,8%.

На фоне этих изменений Минсельхоз России сообщил, что в стране в целом производство комбикормов за январь — ноябрь 2023 года увеличилось на 2,4% и составило 31,1 миллиона тонн. По итогам года ожидается рост на 1,7%, производство достигнет 35 миллионов тонн. В частности, производство комбикормов для крупного рогатого скота возросло на 2,9%, а для свиней — на 5%.

Напомним, что в Татарстане ведется уборка зерна ведется в 30 районах, для этой работы используют 340 комбайнов. Всего в распоряжении у республики имеется 3,2 тыс. комбайнов.

Анастасия Фартыгина