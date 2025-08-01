В Казани улицу Еники с проспектом Универсиады свяжут новой дорогой за 1,2 млрд рублей

В рамках проекта также планируется снос нескольких домов и перенос существующих коммунальных сетей, включая электроснабжение, газ, водопровод и канализацию

В Казани начнется строительство дороги, которая соединит улицу Амирхана Еники с проспектом Универсиады. Проект стоимостью 1,2 млрд рублей включает создание перемычки через Нестеровский овраг. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», а работы должны завершиться до ноября 2027 года. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.

Дорога будет иметь по одной полосе в каждом направлении и пройдет по улице Заслонова на участке длиной 0,8 километра. В настоящее время эта улица является тупиковой и заканчивается у жилого дома, за которым находится овраг.

Новая дорога соединит улицу Заслонова с улицей Подгорной, которая ведет к проспекту Универсиады. Ожидается, что интенсивность движения составит более 13 тыс. автомобилей в сутки.

В рамках проекта также планируется снос нескольких домов и перенос существующих коммунальных сетей, включая электроснабжение, газ, водопровод и канализацию. Контракт на выполнение работ сейчас находится на этапе подачи заявок, после чего пройдет конкурс на выбор подрядчика.

Напомним, что в Казани ведут работу над проектом дублера Оренбургского тракта. Участок трассы будет платным.

Анастасия Фартыгина