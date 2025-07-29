В Казани построят дорогу-дублер Оренбургского тракта

Проект планировки уже закончен и сейчас проходит согласование

Фото: Максим Платонов

В Казани ведут работу над проектом дублера Оренбургского тракта. Участок трассы будет платным, сообщил на «муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития (АИР) РТ директор Института пространственного планирования республики Олег Григорьев.



— С [главой Лаишевского района] Ильдусом Фатиховичем [Зариповым] занимаемся дублером Оренбургского [тракта], который начнется на первой развязке М-12 с Атабаевской дорогой. Он пройдет мимо объектов DoorHan, по краю Столбища, Усадов, поселка Мирного и зайдет в Казань, — сообщил он.

По словам Григорьева, проект планировки уже закончен и сейчас проходит согласование.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Проектно-сметную документацию тоже заканчивают. Вопросы по финансированию премьер-министром России Михаилом Мишустиным уже в принципе согласованы. Сейчас с Минтрансом отрабатываем последние штрихи по финансовому согласованию. <...> До «бетонки» (речь идет о бетонной трассе Казань — Боровое Матюшино, — прим. ред.), наверное, это будет бесплатный кусок, а после, до самой Казани, скорее всего, платный, — добавил он.



Напомним, сегодня Григорьев также рассказал, что в Татарстане планируют построить железную дорогу от аэропорта Казани до Набережных Челнов. Она может появиться в 2060-х годах.



Галия Гарифуллина