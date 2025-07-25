Главный военно-морской парад в Петербурге в 2025 году отменен

Традиция проведения парада в Петербурге в День ВМФ была возобновлена указом президента в 2017 году

Фото: Дарья Пинегина

Главный военно-морской парад, который традиционно проводится в Петербурге в День Военно-морского флота, в 2025 году не состоится. Об этом сообщил Комитет по транспорту города.

— Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в 2024 году Главный военно-морской парад в Петербурге прошел 28 июля с участием иностранных делегаций из КНР, Индии, Алжира, Вьетнама, Кубы и ЮАР.

Традиция проведения военно-морского парада в Петербурге в День ВМФ была возобновлена указом президента России в 2017 году.



Рената Валеева