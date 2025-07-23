В Стамбуле начался третий раунд переговоров России и Украины
Представители России и Украины начали переговоры во дворце Чираган
В Стамбуле начался третий раунд переговоров России и Украины.
Турция подтвердила свою роль посредника в урегулировании конфликта на Украине. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что международное сообщество высоко оценивает результаты первых двух раундов переговоров между Россией и Украиной.
— Цель переговоров в Стамбуле — скорейшее прекращение украинского конфликта, — подчеркнул Фидан. Он также выразил благодарность президентам России, Украины и США за их усилия в организации этих встреч.
Фидан уточнил, что окончательной целью переговоров является достижение прекращения огня, и Турция готова продолжать свою миссию посредника для достижения этого результата.
- Переговоры между Россией и Украиной продолжились в конфиденциальном формате после вступительного слова министра иностранных дел Турции Фидана.
Ранее российская делегация, возглавляемая помощником президента Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной. Мединский и Умеров провели встречу тет-а-тет.
Напомним, что ранее Украина и Россия уже провели в Стамбуле два раунда переговоров, по итогам которых состоялся обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих.
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