В Стамбуле начался третий раунд переговоров России и Украины

Представители России и Украины начали переговоры во дворце Чираган

Фото: Максим Платонов

В Стамбуле начался третий раунд переговоров России и Украины.

Турция подтвердила свою роль посредника в урегулировании конфликта на Украине. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что международное сообщество высоко оценивает результаты первых двух раундов переговоров между Россией и Украиной.

— Цель переговоров в Стамбуле — скорейшее прекращение украинского конфликта, — подчеркнул Фидан. Он также выразил благодарность президентам России, Украины и США за их усилия в организации этих встреч.

Фидан уточнил, что окончательной целью переговоров является достижение прекращения огня, и Турция готова продолжать свою миссию посредника для достижения этого результата.

Переговоры между Россией и Украиной продолжились в конфиденциальном формате после вступительного слова министра иностранных дел Турции Фидана.

Ранее российская делегация, возглавляемая помощником президента Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной. Мединский и Умеров провели встречу тет-а-тет.



Напомним, что ранее Украина и Россия уже провели в Стамбуле два раунда переговоров, по итогам которых состоялся обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих.

