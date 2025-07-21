Зеленский анонсировал встречу украинской и российской делегаций в Турции в среду

Украинская делегация готовится к встрече с российскими представителями в Турции в среду, 23 июля. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении на Telegram, пишет РИА «Новости».

Зеленский рассказал, что обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым подготовку к обмену и предстоящей встрече.

— Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей, — отметил президент.

Ранее в субботу Зеленский сообщил, что Умеров предложил провести очередные переговоры на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил информацию о предложении.

Напомним, что ранее Украина и Россия уже провели два раунда переговоров в Стамбуле, по итогам которых состоялся обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих. Несмотря на готовность Турции и России к проведению третьего раунда, его дата пока не определена.

Анастасия Фартыгина