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Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной

15:51, 23.07.2025

Переговоры запланированы на 19.00 и пройдут во дворце Чираган, как и на предыдущем раунде

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной
Фото: Динар Фатыхов

Российская делегация, возглавляемая помощником президента Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной, пишет ТАСС.

Самолет с делегацией приземлился в аэропорту Стамбула около 15.40 по московскому времени.

  • Переговоры запланированы на 19.00 и пройдут во дворце Чираган, как и на предыдущем раунде.

Напомним, что ранее Украина и Россия уже провели в Стамбуле два раунда переговоров, по итогам которых состоялся обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих. Несмотря на готовность Турции и России к проведению третьего раунда, его дата пока не определена.

Анастасия Фартыгина

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