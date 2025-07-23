Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной
Переговоры запланированы на 19.00 и пройдут во дворце Чираган, как и на предыдущем раунде
Российская делегация, возглавляемая помощником президента Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной, пишет ТАСС.
Самолет с делегацией приземлился в аэропорту Стамбула около 15.40 по московскому времени.
- Переговоры запланированы на 19.00 и пройдут во дворце Чираган, как и на предыдущем раунде.
Напомним, что ранее Украина и Россия уже провели в Стамбуле два раунда переговоров, по итогам которых состоялся обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих. Несмотря на готовность Турции и России к проведению третьего раунда, его дата пока не определена.
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