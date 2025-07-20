В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке стекол автомобилей

Сейчас за нарушение правил тонировки водителям грозит штраф 500 рублей

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Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил пересмотреть требования к тонировке стекол автомобилей. Об этом сообщает депутат в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день по ГОСТ светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%.В противном случае водителю грозит штраф в размере 500 рублей, напомнил он.

Ранее Ярослав Нилов инициировал законопроект, который предлагает разрешить тонировку на передних боковых стеклах автомобилей.



Напомним, что с 1 июня в России вступил в силу запрет на использование автомобилей с шипованными зимними шинами. Этот сезонный запрет продлится до 1 сентября. За

Дарья Сайфиева