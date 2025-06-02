Госдума предложила разрешить тонировку на передних боковых стеклах автомобилей
Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) инициировал законопроект, который предлагает разрешить тонировку на передних боковых стеклах автомобилей. При этом светопропускание таких стекол должно составлять не менее 60%, сообщает РИА «Новости».
На данный момент для лобовых и передних боковых стекол разрешена тонировка, пропускающая не менее 70% света. За ее нарушение полагается штраф в размере 500 рублей.
Нилов заявил, что новый законопроект изменит правила и позволит водителям использовать тонировку с учетом новых требований. Если светопропускание передних боковых стекол будет менее 42%, то к водителям будут применять административные меры. Штраф за это составит 1 тыс. рублей. Также законопроект предполагает штраф в 3 тыс. рублей за управление автомобилем с несоответствующим светопропусканием ветрового стекла.
Депутат добавил, что тонировка стекол разрешена во многих странах, так как она защищает водителей от солнечных лучей и снижает температуру в салоне, что создает более комфортные условия. При этом законопроект сохраняет возможность контроля со стороны властей.
Напомним, что с 1 июня в России вступил в силу запрет на использование автомобилей с шипованными зимними шинами. Этот сезонный запрет продлится до 1 сентября. За нарушение правил водителям грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
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