Госдума предложила разрешить тонировку на передних боковых стеклах автомобилей

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) инициировал законопроект, который предлагает разрешить тонировку на передних боковых стеклах автомобилей. При этом светопропускание таких стекол должно составлять не менее 60%, сообщает РИА «Новости».

На данный момент для лобовых и передних боковых стекол разрешена тонировка, пропускающая не менее 70% света. За ее нарушение полагается штраф в размере 500 рублей.

Нилов заявил, что новый законопроект изменит правила и позволит водителям использовать тонировку с учетом новых требований. Если светопропускание передних боковых стекол будет менее 42%, то к водителям будут применять административные меры. Штраф за это составит 1 тыс. рублей. Также законопроект предполагает штраф в 3 тыс. рублей за управление автомобилем с несоответствующим светопропусканием ветрового стекла.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Депутат добавил, что тонировка стекол разрешена во многих странах, так как она защищает водителей от солнечных лучей и снижает температуру в салоне, что создает более комфортные условия. При этом законопроект сохраняет возможность контроля со стороны властей.

Напомним, что с 1 июня в России вступил в силу запрет на использование автомобилей с шипованными зимними шинами. Этот сезонный запрет продлится до 1 сентября. За нарушение правил водителям грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей.



Анастасия Фартыгина