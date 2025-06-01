С 1 июня в России запрещено использовать шипованные шины

Фото: Динар Фатыхов

С 1 июня в России вступил в силу запрет на использование автомобилей с шипованными зимними шинами. Этот сезонный запрет продлится до 1 сентября. За нарушение правил водителям грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Нешипованные зимние шины, известные как «липучки», по-прежнему разрешены, и за их использование штрафовать не будут. Новые правила были введены поправками к постановлению правительства, которые обязывают водителей использовать шины в зависимости от сезона.

Ранее подобные нормы существовали, но штрафов за их несоблюдение не было. В 2015 году Росавтодор оценил ущерб от шипованных шин для экономики в 220 млрд рублей из-за быстрого износа асфальта.

Напомним, что Миндортранс Татарстана объявил о выделении средств на ремонт и содержание дорог в крупнейших городах и муниципалитетах региона. Общий объем финансирования составит 30 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина