В Казани направлено в суд дело о хищении 21 млн рублей бухгалтером

Фото: Реальное время

Прокуратура Казани направила в суд уголовное дело в отношении 49-летней женщины, обвиняемой в присвоении крупной суммы денег. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

В декабре 2024 года обвиняемая, будучи в должности бухгалтера, используя электронно-цифровую подпись, перевела свыше 21 млн рублей со счета фирмы на свой личный счет. Для придания видимости законности действиям операции были представлены как беспроцентная ссуда и займ.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Бывший руководитель компании ООО «Форс» обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 58 млн рублей и в неправомерном обороте средств платежей.

Рената Валеева