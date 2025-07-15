Экс-глава татарстанской фирмы обвиняется в уклонении от налогов на сумму 58 млн рублей
Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд города Казани
Бывший руководитель компании ООО «Форс» обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 58 млн рублей и в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает прокуратура республики.
По версии следствия, с января 2020 года по декабрь 2022-го мужчина был фактическим руководителем организации и внес в налоговые декларации и иные документы ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с 61 контрагентом.
Эти сведения он передал в налоговый орган, предварительно изготовив фальшивый документ о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.
Таким образом организация уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 37 млн рублей и от налога на прибыль на сумму более 21 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения.
Ранее сообщалось, что в Татарстане будут судить директора и учредителя ООО «БС Спектр» за неуплату налогов.
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