Экс-глава татарстанской фирмы обвиняется в уклонении от налогов на сумму 58 млн рублей

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд города Казани

Фото: Михаил Захаров

Бывший руководитель компании ООО «Форс» обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 58 млн рублей и в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, с января 2020 года по декабрь 2022-го мужчина был фактическим руководителем организации и внес в налоговые декларации и иные документы ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с 61 контрагентом.

Эти сведения он передал в налоговый орган, предварительно изготовив фальшивый документ о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Таким образом организация уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 37 млн рублей и от налога на прибыль на сумму более 21 млн рублей.



Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).



Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане будут судить директора и учредителя ООО «БС Спектр» за неуплату налогов.

Дарья Сайфиева