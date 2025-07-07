В России подвели итоги ЕГЭ, сообщив о жалобах на грубость организаторов в Татарстане

По данным Минпросвещения, ведомство зафиксировало на 200 000 больше заявлений в колледжи, а вот в юристы и экономисты идут реже

Фото: Динар Фатыхов

Абитуриенты переключились на инженерные специальности

В России завершился основной этап сдачи единого государственного экзамена. В этом году почти 682 000 выпускников текущего и прошлого года приняли участие в экзаменах, при этом в среднем сдавали около трёх предметов, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев во время пресс-конференции. С его слов, система аттестации показала свою стабильность.

— В последнее время мы наблюдаем интересную тенденцию: абитуриенты всё реже выбирают направления юриспруденции и экономики. При этом растёт интерес к естественно-научным дисциплинам и инженерным специальностям, что крайне важно для достижения технологического лидерства страны, — отметил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.





С его слов, в этом году на бюджетные места российских вузов подано более 230 000 заявлений. При этом в колледжи страны подано более 450 000 заявлений на поступление, что на 200 000 больше, чем годом ранее.

Хорошо сдали ЕГЭ по физике, английскому и русскому языкам

По данным Музаева, предварительные итоги государственной итоговой аттестации показали достойные результаты выпускников школ. Средний балл по основным предметам демонстрирует хорошую подготовку учащихся. Высокие показатели продемонстрировали выпускники при сдаче английского языка (64,1 балла), физики (61,7 балла) и русского языка (60,7 балла). Хорошие результаты зафиксированы по профильной математике (62,0 балла) и литературе (61,9 балла), по химии (58,1 балла), информатике (55,9 балла), истории (55,8 балла), биологии (54,5 балла), географии (54,8 балла) и обществознанию (53,6 балла).

6 820 выпускников получили максимальные 100 баллов, 331 человек набрал 200 баллов, 13 участников — 300 баллов, а один уникальный выпускник достиг наивысшего результата в 400 баллов.

В Татарстане пожаловались на грубость организаторов ЕГЭ

При этом, по словам Музаева, организация кампании не обошлась без «ложки дегтя». Всего было зарегистрировано 72 обращения из 32 регионов России, связанных с нарушениями порядка проведения ЕГЭ. Из них: 69 обращений касались непосредственно проведения экзаменов, 55 — связаны с апелляциям, 14 обращений касались иных нарушений.

В Татарстане жаловались на несоответствие ростовки парт, некорректной «привязки» бланка ответов, а также грубость со стороны организаторов, сообщил спикер.

Как сообщили в Минобрнауки Татарстана, на сегодняшний день, актуальных по региону данных о сдаче ЕГЭ пока нет. Результаты появятся в течение двух недель.

Ранее заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге в Кабинете министров РТ рассказала о нововведениях приемной кампании — 2025. Теперь для поступления на бюджетную форму обучения вместо оригинала аттестата нужно подать согласие о зачислении в один вуз. Документы можно подать в пять вузов на пять специальностей в каждом.

Дмитрий Зайцев