Фазлеева рассказала об особенностях приемной кампании в вузы Татарстана

Определенная специфика приема есть у каждого вуза в Татарстане

Фото: Максим Платонов

С этого года в России действует новый порядок поступления в вузы, который был утвержден приказом Министерства науки и высшего образования РФ. Этот порядок будет действовать до 1 сентября 2029 года. Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге в Кабинете министров РТ рассказала о нововведениях.

Теперь для поступления на бюджетную форму обучения вместо оригинала аттестата нужно подать согласие о зачислении в один вуз. Документы можно подать в пять вузов на пять специальностей в каждом. Количество мест на платное обучение, установленное вузом до приемной кампании, не может повышаться.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также введены изменения в систему учета индивидуальных достижений абитуриентов. Поступающие по целевой квоте могут получить дополнительные пять баллов за участие в профориентационных мероприятиях компании-заказчика. Эти баллы суммируются с баллами за общие индивидуальные достижения, что позволяет абитуриенту-целевику получить до 15 дополнительных баллов.

Для особых категорий абитуриентов предусмотрены квоты. Для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, сирот и других категорий предусмотрена квота не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Также не менее 10% от общего объема бюджетных мест предусмотрено для Героев РФ, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, участников СВО и их детей. Прием осуществляется без вступительных испытаний, за исключением дополнительных испытаний творческой или профессиональной направленности.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане увеличили количество бюджетных мест в вузах на 4,5%.



Дмитрий Зайцев