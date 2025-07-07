В семейную неделю в Татарстане провели почти 600 тематических мероприятий

Сам праздник в России отмечается 8 июля

Фото: Динар Фатыхов

Ко дню семьи, любви и верности в Татарстане в рамках семейной недели провели около 600 мероприятий, приуроченных к празднику. Об этом сообщила начальник управления ЗАГСа Елена Студеникина на «деловом понедельнике» в мэрии.

В программе мастер-классы, выставки, викторины, концерты на открытом воздухе, конкурсы, кинопоказы, спортивные состязания, театральные постановки, турниры и другие семейные активности.

Кроме того, 8 июля, в день праздника, в Казани проведут крестный ход и праздничный молебен в храме Кирилла Казанского в 9:00.

В 11:30 запланировано возложение цветов к памятнику Петра и Февронии Муромских.

Также с 9:00 до 13:00 на территории храма пройдут мастер-классы, благотворительная ярмарка, торжественная церемония чествования многодетных семей и вручение им подарков.

Подробнее о праздничных мероприятиях — в городе в материале «Реального времени».





Дарья Сайфиева