В Казани в честь Дня семьи, любви и верности поженятся 127 пар

Фото: Максим Платонов

В честь праздника в городе пройдет несколько мероприятий, передает мэрия. Так, в Казани проведут семейный праздник, который состоится 8 июля на площадке комплекса «Туган авылым». На нем традиционно вручат медали «За любовь и верность». Кроме того, ко Дню семьи, любви и верности в городе пройдет акция проекта «Люди Казани»: на 20 билбордах, расположенных на основных улицах города, разместят фотографии казанских семей.

Также в честь праздника в столице зарегистрируют брак 127 пар. Церемонии бракосочетания состоятся в Центре семьи «Казан» 6, 7 и 8 июля. По словам руководителя исполкома города Рустема Гафарова, тот факт, что молодожены хотят регистрировать брак в День семьи и в День республики, говорит о патриотизме, любви к семье, республике и родной земле.

Напомним, по итогам первых шести месяцев 2024 года в Татарстане зафиксировано снижение количества разводов на 22,6%, рассказала начальник Управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студенкина. При этом число заключенных браков осталось на прежнем уровне. С начала года в Казани зарегистрировано 4 225 браков.