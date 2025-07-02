Азербайджан назвали небезопасной для россиян страной

Граждане РФ в Азербайджане ранее начали обращаться в посольство с сообщениями о физическом насилии над ними

Для россиян Азербайджан сейчас не является безопасной страной, заявил глава Конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее российское посольство в Азербайджане рассказало, что в ведомства начали поступать сведения о случаях физического насилия над гражданами РФ на территории страны, в том числе над туристами, со стороны азербайджанцев и представителей правоохранительных органов государства.

Напряженность в отношениях России и Азербайджана возникла после задержания этнической группировки граждан РФ азербайджанского происхождения в Екатеринбурге. В Свердловской области было возбуждено уголовное дело по фактам убийств.

По версии следствия, фигуранты причастны к ряду преступлений, совершенных в Екатеринбурге в разные годы. В МИД России отметили, что временный поверенный в делах РФ в Азербайджане предоставил необходимые разъяснения по ситуации.



После этого случая Минкульт Азербайджана объявил об отмене всех культурных мероприятий, связанных с российскими государственными и частными учреждениями. Также делегация Азербайджана отменила запланированный визит в Москву.



Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана в РФ Рахмана Мустафаева после того, как российских журналистов задержали в Баку. Позже двоих из задержанных россиян приговорили к четырем месяцам ареста.



Дарья Сайфиева