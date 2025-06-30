Посла Азербайджана вызвали в МИД РФ после задержания российских журналистов
Дипломаты РФ не могут связаться с задержанными несколько часов, сообщили в МИД
Посол Азербайджана Рахман Мустафаев вызван в МИД России в связи с недружественными действиями в отношении российских журналистов. Об этом сообщил ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что уже несколько часов дипломаты России не могут связаться с российскими журналистами, которые были задержаны в Баку. Консулов РФ к журналистам не пускают.
Ранее Минкульт Азербайджана объявил об отмене всех культурных мероприятий, связанных с российскими государственными и частными учреждениями. Также делегация Азербайджана отменила запланированный визит в Москву.
Недружественные действия со стороны государства начались после задержания этнической группировки граждан РФ азербайджанского происхождения в Екатеринбурге. В Свердловской области было возбуждено уголовное дело по фактам убийств.
По версии следствия, фигуранты причастны к ряду преступлений, совершенных в Екатеринбурге в разные годы. В МИД России отметили, что временный поверенный в делах РФ в Азербайджане предоставил необходимые разъяснения по ситуации.
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