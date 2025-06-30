Посла Азербайджана вызвали в МИД РФ после задержания российских журналистов

Дипломаты РФ не могут связаться с задержанными несколько часов, сообщили в МИД

Фото: Татьяна Демина

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев вызван в МИД России в связи с недружественными действиями в отношении российских журналистов. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что уже несколько часов дипломаты России не могут связаться с российскими журналистами, которые были задержаны в Баку. Консулов РФ к журналистам не пускают.

Ранее Минкульт Азербайджана объявил об отмене всех культурных мероприятий, связанных с российскими государственными и частными учреждениями. Также делегация Азербайджана отменила запланированный визит в Москву.

Недружественные действия со стороны государства начались после задержания этнической группировки граждан РФ азербайджанского происхождения в Екатеринбурге. В Свердловской области было возбуждено уголовное дело по фактам убийств.

По версии следствия, фигуранты причастны к ряду преступлений, совершенных в Екатеринбурге в разные годы. В МИД России отметили, что временный поверенный в делах РФ в Азербайджане предоставил необходимые разъяснения по ситуации.



Дарья Сайфиева