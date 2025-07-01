В Баку двух задержанных россиян арестовали на четыре месяца

Всего было задержано четверо граждан РФ

Фото: Ирина Плотникова

Двух из четырех задержанных в Баку россиян арестовали на четыре месяца. Об этом сообщает РИА «Новости».

30 июня в Баку задержали российских журналистов. Министерство иностранных дел России вызвало Рахмана Мустафаева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что дипломаты России не могли связаться с задержанными. Консулов РФ к журналистам не пускали. Российское ведомство расценило эти действия как недружественные.

Напряженность в отношениях России и Азербайджана возникла после задержания этнической группировки граждан РФ азербайджанского происхождения в Екатеринбурге. В Свердловской области было возбуждено уголовное дело по фактам убийств.

По версии следствия, фигуранты причастны к ряду преступлений, совершенных в Екатеринбурге в разные годы. В МИД России отметили, что временный поверенный в делах РФ в Азербайджане предоставил необходимые разъяснения по ситуации.



1 июля в Екатеринбурге также задержали главу азербайджанской диаспоры Шахлина Шихлинского.



Дарья Сайфиева