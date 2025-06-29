Азербайджан отменяет все культурные мероприятия с Россией

Минкульт Азербайджана объявил об отмене всех культурных мероприятий, связанных с российскими государственными и частными учреждениями. Это решение стало реакцией на действия правоохранительных органов в Екатеринбурге, где была пресечена деятельность этнической группировки, пишет ТАСС.

В Баку выразили протест против действий силовиков, утверждая, что в ходе рейдов погибли двое азербайджанцев, а несколько человек получили травмы. В связи с этим в Минкульте Азербайджана заявили, что отменяются концерты, фестивали, спектакли и выставки, запланированные на территории страны.

Гражданам, купившим билеты на отмененные мероприятия, рекомендовано обратиться в пункты продаж и онлайн-платформы для возврата средств.

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по фактам убийств, связанных с этнической группировкой. По версии следствия, фигуранты причастны к ряду преступлений, совершенных в Екатеринбурге в разные годы. В МИД России отметили, что временный поверенный в делах РФ в Азербайджане предоставил необходимые разъяснения по ситуации.

Анастасия Фартыгина