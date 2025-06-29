Делегация Азербайджана отменила визит в Москву после событий в Екатеринбурге

Это решение в парламенте страны объяснили актами насилия в отношении азербайджанцев

Парламентская делегация Азербайджана отказалась от участия в запланированном заседании по межпарламентскому сотрудничеству в Москве после событий в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

— Парламентская делегация под руководством первого заместителя спикера Милли Меджлиса Али Ахмедова не примет участия в 23-м заседании комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания Российской Федерации по межпарламентскому сотрудничеству, которое планировалось провести в Москве, — говорится в заявлении парламента Азербайджана.

Свое решение делегация объяснила «актами насилия в отношении азербайджанцев» со стороны полиции в Екатеринбурге.

Ранее Минкульт Азербайджана объявил об отмене всех культурных мероприятий, связанных с российскими государственными и частными учреждениями.



В Свердловской области было возбуждено уголовное дело по фактам убийств, связанных с этнической группировкой. По версии следствия, фигуранты причастны к ряду преступлений, совершенных в Екатеринбурге в разные годы. В МИД России отметили, что временный поверенный в делах РФ в Азербайджане предоставил необходимые разъяснения по ситуации.



Дарья Сайфиева