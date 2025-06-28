Абсолютным батыром на Всероссийском сельском Сабантуе стал татарстанец

В качестве приза от Раиса Татарстана он получил автомобиль «Лада»

Главным батыром XV Всероссийского сельского Сабантуя стал борец Эльдар Хамитов из Татарстана. Об этом сообщает Всемирный конгресс татар.

Он одержал победу в состязаниях с сильнейшими борцами из разных регионов России. Самым зрелищным состязанием стала поясная борьба корэш.

В качестве приза от раиса Татарстана Эльдар Хамитов получил автомобиль «Лада». Ключи от автомобиля ему вручил руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

В этом году Всероссийский сельский Сабантуй проводится в Вятских Полянах в Кировской области. В празднике принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. На открытие мероприятия съехалось 26 тыс. гостей.

В 2026 году Всероссийский Сабантуй пройдет в селе Малый Труев Пензенской области.

Дарья Сайфиева