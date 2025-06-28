Абсолютным батыром на Всероссийском сельском Сабантуе стал татарстанец
В качестве приза от Раиса Татарстана он получил автомобиль «Лада»
Главным батыром XV Всероссийского сельского Сабантуя стал борец Эльдар Хамитов из Татарстана. Об этом сообщает Всемирный конгресс татар.
Он одержал победу в состязаниях с сильнейшими борцами из разных регионов России. Самым зрелищным состязанием стала поясная борьба корэш.
В качестве приза от раиса Татарстана Эльдар Хамитов получил автомобиль «Лада». Ключи от автомобиля ему вручил руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.
В этом году Всероссийский сельский Сабантуй проводится в Вятских Полянах в Кировской области. В празднике принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. На открытие мероприятия съехалось 26 тыс. гостей.
В 2026 году Всероссийский Сабантуй пройдет в селе Малый Труев Пензенской области.
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