В следующем году всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Пензенской области

Он пройдет в селе Малый Труев

В 2026 году всероссийский Сабантуй пройдет в селе Малый Труев Пензенской области. Об этом сообщила администрация Кировской области в телеграм-канале.

Губернатор Кировской области Александр Соколов вручил главе Пензенской области Олегу Мельниченко переходящий символ праздника — статуэтку крылатого коня Тулпар Ата.

В этом году всероссийский сельский Сабантуй проводится в Вятских Полянах в Кировской области. В празднике принимает участие раис Татарстана Рустам Минниханов. На открытие мероприятия съехалось 26 тыс. гостей.

Сабантуй в Казани в этом году собрал 200 тыс. человек.

Дарья Сайфиева