В следующем году всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Пензенской области
Он пройдет в селе Малый Труев
В 2026 году всероссийский Сабантуй пройдет в селе Малый Труев Пензенской области. Об этом сообщила администрация Кировской области в телеграм-канале.
Губернатор Кировской области Александр Соколов вручил главе Пензенской области Олегу Мельниченко переходящий символ праздника — статуэтку крылатого коня Тулпар Ата.
В этом году всероссийский сельский Сабантуй проводится в Вятских Полянах в Кировской области. В празднике принимает участие раис Татарстана Рустам Минниханов. На открытие мероприятия съехалось 26 тыс. гостей.
Сабантуй в Казани в этом году собрал 200 тыс. человек.
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