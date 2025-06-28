Во всероссийском сельском Сабантуе приняли участие 26 тысяч человек

Праздник прошел в Вятских Полянах Кировской области

Фото: Артем Дергунов

На открытие Всероссийского сельского Сабантуя в Вятских Полянах Кировской области собрались 26 тыс. человек. Об этом сообщает администрация региона в своем телеграм-канале.

В мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

Сабантуй в Казани в этом году посетили 200 тыс. человек. В этом году праздничная программа Сабантуя прошла в трех точках: в Дербышках, лесопарке «Лебяжье» и поселке Мирный. Городские гуляния начались в 09:00 21 июня.



Дарья Сайфиева