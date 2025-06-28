Алексей Песошин: во время массовых мероприятий в Казани нужно усилить меры безопасности

В выходные в Казани будет отмечаться День молодежи, пройдут VK Fest и состязания по шоссейным велогонкам

При праздновании Дня молодежи и проведении других массовых мероприятий, организаторам совместно с правоохранительными органами необходимо усилить меры безопасности, заявил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на совещании в Доме правительства РТ.

Помимо Дня молодежи в Татарстане в эти выходные состоятся фестиваль VK Fest и групповые состязания чемпионата России по шоссейным велогонкам.

Ранее сообщалось, что День молодежи пройдет в Казани 28 июня на двух площадках: в экстрим-парке «Урам» и в парке имени Горького. Певица Дора станет хедлайнером праздничного концерта.



Кроме того, за два дня до проведения VK Fest были проданы все билеты. «Реальное время» подготовило полную программу активностей, которые ожидают гостей фестиваля.





Дарья Сайфиева