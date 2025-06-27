Все билеты на первый VK Fest в Казани раскуплены

Фестиваль пройдет уже в это воскресенье, 29 июня

Фото: пресс-служба ВКонтакте

За два дня до проведения VK Fest в Казани организаторы сообщили о солд-ауте (полной продаже всех) билетов. Столица Татарстана принимает этот фестиваль впервые. В качестве локации для проведения была выбрана площадь около Центра семьи «Казан».

На фестивале пройдут выступления артистов, автограф-сессии с инфлюенсерами, паблик-токи, мастер-классы, квизы, научные интерактивы и спортивные турниры.

Впервые в истории не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и на региональном уровне у фестиваля появится вторая сцена с татарскими артистами — от рэпера Нурминского и автора блога «Хижина Музыканта» Раила Арсланова до «холостяка» Марата Яруллина и рок-группы GAUGA.

«Реальное время» подготовило полную программу активностей.

Дмитрий Зайцев