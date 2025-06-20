Звездным гостем Дня молодежи в Казани станет певица Дора

Фото: Артем Дергунов

Певица Дора станет хедлайнером Дня молодежи, который отпразднуют в Казани 28 июня. Ее выступление пройдет вечером на главной сцене фестиваля в парке имени Горького. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи Татарстана.

Основные события развернутся в экстрим-парке «Урам», где гостей ждут интерактивные зоны, лекции, спортивные шоу и множество других активностей. День молодежи пройдет под общей темой «Знай, люби, гордись, приумножай» и объединит различные направления, интересные современной молодежи.

В программе фестиваля экстремальные соревнования, мастер-классы по черлидингу, встречи с продюсерами, психологами и руководителями вузов. Особое внимание уделят развитию талантов и карьерным возможностям. Молодежь сможет посетить выставки работодателей, поучаствовать в панельных дискуссиях и увидеть арт-проекты. Фестиваль покажет, как молодые люди не только пользуются возможностями, но и создают новые, принося пользу обществу через поддержку в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и программы «Лето в Татарстане».

21—22 июня в деревне Альвидино Пестречинского района Татарстана состоится VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн-2025».



Рената Валеева