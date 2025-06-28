Трамп: Иран — разрушенная страна без будущего

Президент США отметил, что экономика и армия страны разрушены

Президент США Дональд Трамп назвал Иран страной без будущего. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети политика.

— Они всегда переполнены гневом и ненавистью, и посмотрите, к чему это их привело— разрушенная, взорванная страна без будущего, разгромленная армия и ужасная экономика, — сказал американский лидер.

Иран мог быстро восстановиться, начав обсуждение снятия санкций, но ответил США агрессией и гневом, отметил Дональд Трамп.

Ранее США заявили о готовности вновь начать переговоры по ядерной сделке с Ираном 23 июня.

Напомним,22 июня американские военные силы нанесли удары по ядерной инфраструктуре страны.



Дарья Сайфиева