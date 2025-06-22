Трамп сообщил об ударах США по трем ядерным объектам Ирана

Удары наносились по объектам, расположенным в Фордо, Натанзе и Исфахане

США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана в рамках израильской кампании против исламской республики, заявил американский лидер Дональд Трамп в обращении к согражданам. Об этом сообщает ТАСС.

— Некоторое время назад американские ВС нанесли массированные высокоточные удары по трем ключевым ядерным объектам иранского режима — Фордо, Натанзу и Исфахану. Все слышали эти названия на протяжении многих лет, пока они создавали это ужасающее разрушительное производство, — отметил президент США.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что у Ирана есть право на использование ядерных технологий в мирных целях.



Военные действия между Израилем и Ираном начались в ночь на 13 июня, когда Израиль запустил операцию против Ирана. В ответ исламская республика атаковала менее чем через сутки.





Дарья Сайфиева