США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном 23 июня
Накануне американские военные силы нанесли удар по ядерной инфраструктуре Ирана
США готовы вновь начать переговоры по ядерной сделке с Ираном уже 23 июня, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом сообщают «Ведомости».
— Это предложение все еще в силе. Мы готовы говорить с ними завтра и начать работать над этим, — сказал Рубио.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что ядерная инфраструктура Ирана была уничтожена в ходе американских атак.
Власти Ирана назвали действия США неприемлемыми и потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН.
Позже в полпредстве РФ при организации сообщили, что заседание пройдет 22 июня.
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