США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном 23 июня

Накануне американские военные силы нанесли удар по ядерной инфраструктуре Ирана

Фото: Максим Платонов

США готовы вновь начать переговоры по ядерной сделке с Ираном уже 23 июня, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом сообщают «Ведомости».

— Это предложение все еще в силе. Мы готовы говорить с ними завтра и начать работать над этим, — сказал Рубио.



Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что ядерная инфраструктура Ирана была уничтожена в ходе американских атак.

Власти Ирана назвали действия США неприемлемыми и потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН.



Позже в полпредстве РФ при организации сообщили, что заседание пройдет 22 июня.

Дарья Сайфиева