Путин предложил создать в ЕАЭС единую цифровую инвестиционную платформу
Сейчас создание подобной платформы разрабатывают в БРИКС
По аналогии с БРИКС можно создать единую цифровую инвестиционную платформу и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Российский лидер принял участие в Евразийском экономическом форуме, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, который проходит в Минске с 26 по 27 июня.
8 июня президент России Владимир Путин встретился с руководителем «Нового банка развития (НБР) БРИКС» Дилмой Руссефф для обсуждения вопросов совместного создания цифровой платформы расчетов и инвестиций в рамках объединения.
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