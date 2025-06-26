Путин предложил создать в ЕАЭС единую цифровую инвестиционную платформу

Сейчас создание подобной платформы разрабатывают в БРИКС

По аналогии с БРИКС можно создать единую цифровую инвестиционную платформу и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».



Российский лидер принял участие в Евразийском экономическом форуме, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, который проходит в Минске с 26 по 27 июня.

8 июня президент России Владимир Путин встретился с руководителем «Нового банка развития (НБР) БРИКС» Дилмой Руссефф для обсуждения вопросов совместного создания цифровой платформы расчетов и инвестиций в рамках объединения.



Дарья Сайфиева