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Путин и глава Нового банка развития БРИКС обсудили создание цифровой платформы для расчетов

20:31, 18.06.2025
Путин и глава Нового банка развития БРИКС обсудили создание цифровой платформы для расчетов
Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмой Руссефф для обсуждения вопросов совместного создания цифровой платформы расчетов и инвестиций в рамках объединения. Об этом пишет ТАСС.

— Безусловно, есть и вопросы, которые требуют особого внимания, имею в виду и расширение возможностей расчетов в национальных валютах, и дальнейшие совместные усилия по созданию цифровой платформы расчетов и инвестиций, — заявил Путин, отметив, что Руссефф поддерживает эти инициативы.

— На последнем саммите лидеров БРИКС мы тоже подробно об этом говорили. Очень рассчитываю, что будем совместно работать по этим направлениям, — сказал он.

Путин также поздравил Руссефф с переизбранием на должность руководителя НБР, отметив, что это свидетельствует о высокой оценке ее работы со стороны всех участников банка.

— Действительно, за последнее время было одобрено и профинансировано 120 проектов на $39 млрд, — напомнил президент, приветствуя Руссефф в Петербурге на Международном экономическом форуме.

Рената Валеева

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