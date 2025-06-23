Водитель Hyundai, угрожавший жизни пешеходов на 2-й Азинской в Казани, задержан

Фото: Максим Платонов

Сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали водителя Hyundai Accent, который 16 июня нарушал ПДД на улице 2-я Азинская, создавая угрозу жизни и здоровью пешеходов и других участников движения. Информация о нарушении поступила в ГИБДД из группы в Telegram.

Видеозапись, запечатлевшая опасную езду, стала поводом для проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщили в пресс-службе.

Личность водителя, жителя Казани 2003 года рождения, была установлена. Сегодня, 23 июня, автомобиль Hyundai Accent был задержан. Водитель полностью признал свою вину.

В отношении нарушителя составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ:

часть 1 статьи 12.15 (опасное вождение);

часть 2 статьи 12.15 (движение по тротуару);

часть 2 статьи 12.36 (использование мобильного телефона за рулем);

часть 3.1 статьи 12.5 (нарушение требований к тонировке стекол);

часть 1 и часть 2 статьи 12.5 (технические неисправности транспортного средства, включая тормозную систему).

Автомобиль помещен на специализированную охраняемую стоянку ГБУ БДД.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности водителя, устроившего опасную «покатушку» с пассажиром, переодетым в костюм Человека-паука.

Рената Валеева