Казанский водитель ответит за «Человека-паука» на крыше авто

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности водителя, устроившего опасную «покатушку» с пассажиром, переодетым в костюм Человека-паука. Инцидент произошел на улице Вишневского и был зафиксирован на видео, которое быстро распространилось в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Видеоролик привлек внимание сотрудников ГАИ. На кадрах видно, как водитель автомобиля Kia перевозит вне кабины пассажира, облаченного в костюм супергероя.

В ходе проверки установлено, что за рулем авто находился 20-летний житель поселка Высокая Гора. Он был вызван в подразделение Госавтоинспекции, где с ним провели профилактическую беседу о недопустимости нарушения ПДД.

В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.15 (опасное вождение) и ч. 2 ст.12.23 (нарушение правил перевозки людей, а именно перевозки пассажира вне кабины) КоАП РФ.

Также был установлен 19-летний житель Казани, выступавший в роли «Человека-паука». В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения).

18 июня в 22.10 на улице Гудованцева в Казани 15-летний местный житель, управляя «Иж», не имея водительских прав, не справился с управлением и совершил съезд с дороги, после чего машина опрокинулась.

Рената Валеева