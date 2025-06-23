При оценке локализации машин могут ввести новые критерии по их окрашиванию

За окрашивание автомобиля отечественной краской можно будет получить дополнительные баллы локализации

Фото: Артем Дергунов

В будущем в российскую систему оценки локализации автомобилей планируется включить требования к окрашиванию их полимерными красками, которые производятся в России. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

На этапе разработки системы локализаций требований были гораздо меньше, напомнил он. На сегодняшний день большинство автомобилей все еще окрашивают красками импортного производства.



— Главное, конечно, — качество обеспечить. Если сможем выйти на это качество, а мы сможем, уверен, работа уже в завершающей стадии, то мы будем системно перерабатывать вот это 719-е постановление и будем вписывать требования, что если вы хотите, чтобы мы засчитали вам окраску кузова как локализованную операцию в нашей стране, то будьте любезны, красьте российской краской, — отметил Антон Алиханов.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на локализацию автомобилей такси. В России также утвердили список из 8 автомобилей, которые могут использоваться в такси. В основном это машины отечественного производства: Lada Granta, Lada Vesta и Lada Aura.







Дарья Сайфиева