В России утвердили список из 8 автомобилей для работы в такси

. Фото: Максим Платонов

В России утвердили список из 8 автомобилей, которые могут использоваться в такси. В основном это машины отечественного производства: Lada Granta, Lada Vesta и Lada Aura. Об этом сообщает журнал «За рулем».

Также в список вошли китайские автомобили Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5.

Эти модели будут использоваться для перевозки клиентов в эконом— и комфорт-классе. Однако таксопарки могут столкнуться с проблемами при формировании парка для бизнес-класса и VIP-клиентов из-за нехватки автомобилей высокого класса.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Согласно новому закону о локализации, чтобы автомобиль оказался в реестре такси, он должен соответствовать определенным требованиям. Например, он должен либо набирать необходимое количество баллов локализации, либо быть произведен по специальному инвестконтракту, заключенному до марта 2025 года.

Для Калининграда, Сибирского федерального округа и Дальнего Востока предусмотрены исключения: в этих регионах можно не соблюдать требования до марта 2028 и 2030 года соответственно.



Анастасия Фартыгина