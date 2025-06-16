Около 79% россиян поддерживают идею «тревожной кнопки» в банковских приложениях

Фото: Динар Фатыхов

Около 79% россиян поддерживают идею внедрения «тревожной кнопки» в банковских приложениях. Опрос охватил 1,5 тыс. граждан в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ВТБ.

По мнению большинства участников опроса, такая кнопка необходима для оперативного оповещения банков о мошеннических действиях или утере банковской карты.

Более половины респондентов (56%) считают, что при нажатии «тревожной кнопки» сигнал должен поступать как в банк, так и в правоохранительные органы. За отправку сигнала только в банк высказались 15% опрошенных, а 29% полагают, что выбор адресата должен зависеть от конкретной ситуации.

Реальное время / realnoevremya.ru

В числе наиболее полезных функций «тревожной кнопки» респонденты выделили:

сигнал при утере карты (80%),

сигнал при угрозе личной безопасности (71%),

передачу данных о местоположении устройства при срабатывании сигнала (91%).

Убеждены, что нажатие «тревожной кнопки» должно автоматически приводить к блокировке карты, 34% опрошенных. Для трети респондентов также важна передача в банк информации о местоположении устройства и сведениях о последних транзакциях, а 12% считают, что функция кнопки должна ограничиваться только оповещением.

По мнению большинства россиян (76%), кредитная организация должна реагировать на тревожный сигнал мгновенно, в течение одной минуты.

С 1 августа в России вступит в силу закон, позволяющий гражданам отказаться от нежелательных массовых рассылок СМС-сообщений, пуш-уведомлений и звонков.

Рената Валеева