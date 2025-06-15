С 1 августа россияне смогут официально отказаться от спама

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С 1 августа 2025 года в России вступит в силу закон, позволяющий гражданам отказаться от нежелательных массовых рассылок СМС-сообщений, пуш-уведомлений и звонков. Об этом сообщил РИА «Новости» член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Новый закон значительно упростит процедуру отказа от спама. Россияне смогут управлять настройками рассылок через личный кабинет на сайте своего оператора связи или в мобильном приложении. С сентября 2025 года массовые обзвоны станут возможны только с явного согласия абонента.

— Это решение должно существенно снизить количество нежелательных спам-сообщений и повысить комфорт пользователей в цифровом пространстве, — заявил Немкин.

Для борьбы с оставшимся спамом (даже после подачи заявления об отказе) на портале «Госуслуги» появится специальный сервис для подачи жалоб. Операторы связи будут обязаны незамедлительно прекратить рассылки после получения заявления от абонента.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По словам Немкина, закон является важным шагом в укреплении цифровой гигиены и защите граждан от мошеннических схем, которые часто используют массовые рассылки для первой стадии атаки. Возможность официально отказаться от нежелательных сообщений поможет сократить число подобных инцидентов.

Однако российское банковское сообщество выступило с критикой подходов к реализации этой инициативы, считая, что идентификация приведет к удорожанию финансовых услуг.

Рената Валеева