Делегация из Татарстана успешно эвакуирована из Ирана

Сейчас они находятся в одной из гостиниц столицы Азербайджана.

Фото: Максим Платонов

Делегация из Казани благополучно покинула территорию Ирана и прибыла в Азербайджан. Эвакуация прошла при содействии консульских учреждений России в обоих государствах. Об этом «Реальному времени» рассказала директор комитета по развитию туризма исполкома Казани Дарья Санникова.

— Делегация из Казани, которая на прошлой неделе прибыла в Иран с рабочим визитом, накануне вечером пересекла границу Ирана и Азербайджана вместе с группой российских граждан. Утром участники поездки прибыли на автобусе в Баку, где разместились в гостинице, — отметила она в разговоре с журналистом «Реального времени».

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по авиаударам против Ирана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В это время с рабочей поездкой в Иране находилась делегация из Казани. Об этом в своем телеграмм-канале написала руководитель комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова. Также одним из членов делегации стала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, которая на следующий день, 14 июня, вышла на связь и сообщила, что с ней «все хорошо».

Дмитрий Зайцев