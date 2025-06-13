Израиль начал операцию против Ирана «Ам кеЛави»

В ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по масштабным авиаударам и действиям спецслужб против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» (рус. «Народ как лев»), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атака началась около 03:00-03:15 по местному времени.

Позднее официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи пообещал ответить. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

В результате военных действий погибли командующий КСИР генерал-майора Хосейн Салами и генерал Голамали Рашид, возглавлявший объединенный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия». Также известно о гибели трех физиков-ядерщиков.

Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи и ЦАХАЛ подтвердили, что Израиль атаковал ряд военных и ядерных объектов исламской республики.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не участвовал в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Соединенные Штаты был проинформированы Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, «необходимы для самообороны».

За несколько часов до начала атаки газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль может нанести удар по Ирану в воскресенье, если Тегеран не согласится прекратить работы по возможному созданию ядерного оружия.

Елизавета Пуншева