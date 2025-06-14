Главный архитектор Казани после атаки в Иране: «Со мной все хорошо, не переживайте»

Фото: Михаил Захаров

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, находящаяся в Иране, вышла на связь.

— Друзья, со мной все хорошо, не переживайте. Скоро увидимся, — написала она в своем телеграм-канале.



Напомним, что в Иране в эти дни находится с рабочим визитом делегация из столицы Татарстана. Комитет по развитию туризма Казани вместе с представителями туроператоров планировал посетить ключевые города страны — Тегеран, Шираз и Исфахан.



Галия Гарифуллина