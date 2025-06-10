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Коростелев из сборной Татарстана проводит сбор в Австрии за свой счет

15:01, 10.06.2025
Коростелев из сборной Татарстана проводит сбор в Австрии за свой счет
Фото: Динар Фатыхов

Победитель общего зачета Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелев признался, что тренировочный сбор в Австрии проводит за свой счет. Лыжник сборной Татарстана тренируется отдельно от команды в индивидуальном режиме.

Такое решение Коростелев принял после разговора с тренером Егором Сориным.

— Сейчас я нахожусь в Австрии. У меня получилось так, что я продлеваю армянский сбор, разделив его пополам: примерно по 12 дней в Армении и в Австрии. Совместно с Егором Владимировичем мы обсудили и приняли решение покататься на снегу. Подготовка была из личных средств, — заявил Коростелев РИА «Новости».

После Австрии Коростелев отправится в расположение российской команды, вместе с которой в августе и октябре проведет сборы в Италии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На внутренних соревнованиях Коростелев представляет сборную Татарстана, куда перешел перед началом прошлого сезона. Выступая за татарстанскую команду, лыжник впервые в своей карьере стал победителем общего зачета Кубка России.

Зульфат Шафигуллин

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