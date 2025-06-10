МВД предупредило о фишинговых атаках под видом выплат ко Дню России

Фото: Динар Фатыхов

В МВД предупредили о росте фишинговых атак, приуроченных ко Дню России. Злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах, обещая гражданам несуществующие госвыплаты, пишет «Прайм».

По информации ведомства, уже зафиксированы случаи распространения фишинговых ссылок, ведущих на поддельные сайты, созданные для кражи личных данных. Кроме того, эксперты МВД прогнозируют активное использование дипфейков и рост мошенничества в сфере туризма и отдыха.



МВД рекомендует гражданам проявлять бдительность и не поддаваться на провокации. Для защиты от мошенников ведомство советует:

искать достоверные данные на официальных сайтах государственных органов и компаний;

никому не сообщать коды авторизации, данные банковских карт, паспортные данные, логины и пароли;

избегать приобретения авиабилетов и туристических путевок у неизвестных компаний и частных лиц.

Правоохранители подчеркивают, что злоумышленники активно используют праздничную тематику для повышения доверия у потенциальных жертв.

Помимо этого, мошенники придумали новую схему для кражи денег с банковских счетов под предлогом поиска специалистов для тестирования мобильных приложений.

Рената Валеева