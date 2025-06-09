Для кражи средств мошенники изобрели новую схему с тестированием приложений

Новая схема нацелена на IT-специалистов

Фото: Реальное время

Мошенники придумали новую схему для кражи денег с банковских счетов под предлогом поиска специалистов для тестирования мобильных приложений. Об этом сообщает «Прайм».



Аферисты размещают объявление о подработке тестировщиками с оплатой от 3 до 5 тыс. рублей в час и просят выполнить первое задание, а затем направляют файл с вредоносным вирусом, который позволяет похитить деньги с банковского счета пользователя.

Новая схема мошенничества направлена на IT-специалистов без опыта, начинающих тестировщиков и студентов технических вузов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Объявления о таком заработке размещают в мессенджерах, в Telegram-чатах и группах в социальных сетях, а также на популярных сайтах бесплатных объявлений и сервисах поиска работы.

В мессенджере мошенники под предлогом трудоустройства просят указать Ф.И.О., номер телефона, дату рождения и номер банковской карты.

Ранее в МВД России рассказали, как россиянам создать образ неподходящей для мошенников жертвы.

Дарья Сайфиева