В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на вылет и прием самолетов

Фото: Максим Платонов

Спустя 3,5 часа в аэропорту Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.

Ранее в Татарстане ввели режим «беспилотной опасности» из-за угрозы атак БПЛА. С 03.20 мск в республике и в аэропорту Казани объявлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Также режим «Угроза атаки БПЛА» был введен в аэропорту Нижнекамска с 04.10.

Над территорией Татарстана за ночь сбиты четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны России. По словам мэра Нижнекамска Радмира Беляева и главы Елабужского района Рустема Нуриева, БПЛА сбиты над Нижнекамском и Елабугой. Разрушений и пострадавших нет.