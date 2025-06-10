Авиакомпания Nordwind Airlines предупредила о задержках рейсов в Казань

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила о задержке нескольких рейсов, прибывающих в Международный аэропорт Казань, в связи с временными ограничениями на полеты в аэропорту. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале компании.

Задержаны следующие рейсы:

N4-756 Кемерово — Казань;

N4-744 Иркутск — Казань;

N4-1406 Душанбе — Казань.

Ранее в Татарстане ввели режим «беспилотной опасности» из-за угрозы атак БПЛА. С 03.20 мск в республике и в аэропорту Казани объявлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Также режим «угроза атаки БПЛА» введен в аэропорту Нижнекамска с 04.10.

Над территорией Татарстана за ночь сбиты четыре украинских беспилотника, сообщает Минобороны России. По словам мэра Нижнекамска Радмира Беляева и главы Елабужского района Рустема Нуриева, БПЛА сбиты над Нижнекамском и Елабугой. Разрушений и пострадавших нет.

Рената Валеева