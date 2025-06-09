Официально: Павел Олейник возглавил СУ СК РФ по Самарской области
С 2020 года Олейник занимал должность первого заместителя руководителя татарстанского следкома
Бывший первый заместитель руководителя СУ СКР по Татарстану Павел Олейник официально возглавил следственное управление по Самарской области. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Павла Олейника на этот пост.
Олейник родился в 1981 году в городе Энгельсе Саратовской области. В 2003 году он получил высшее образование в Саратовской государственной академии права. Карьера в правоохранительных органах началась в 2005 году. Первым назначением молодого специалиста стала должность старшего следователя в городе Хвалынске.
За время службы Олейник прошел значительный карьерный путь. До назначения в Татарстан он занимал пост замглавы управления Следкома по Нижегородской области и директором филиала Санкт-Петербургской академии СК. Об этом источники «Реального времени» сообщали в октябре 2020 года.
Справка
Олейник Павел Михайлович
Родился в 1981 году в г. Энгельсе Саратовской области.
В 2003 году закончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция».
С 2005 года поступил на службу в органы прокуратуры. Начал трудовую деятельность с должности старшего следователя Хвалынской городской прокуратуры Саратовской области.
С сентября 2007 года в органах Следственного комитета при прокуратуре и Следственного комитета работал в должностях: старшего следователя следственного отдела по г. Балаково СУ по Саратовской области; референта отдела процессуального контроля СУ по г. Москве; заместителя руководителя следственного отдела по Нагатинскому району СУ по г. Москве, референта отдела международно-правовых поручений управления международно-правового управления СУ по г. Москве; заместителя руководителя отдела процессуального контроля за расследованием особо важных дел в федеральных округах (с дислокацией в г. Санкт-Петербурге); руководителя следственного отдела на транспорте Южного следственного управления; руководителя следственного отдела по г. Коломне СУ по Московской области.
С января 2016 года работал руководителем отдела процессуального контроля следственного управления по Нижегородской области.
Кандидат юридических наук.
Женат. Воспитывает двоих детей.
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