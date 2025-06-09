Официально: Павел Олейник возглавил СУ СК РФ по Самарской области

С 2020 года Олейник занимал должность первого заместителя руководителя татарстанского следкома

Бывший первый заместитель руководителя СУ СКР по Татарстану Павел Олейник официально возглавил следственное управление по Самарской области. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Павла Олейника на этот пост.

Олейник родился в 1981 году в городе Энгельсе Саратовской области. В 2003 году он получил высшее образование в Саратовской государственной академии права. Карьера в правоохранительных органах началась в 2005 году. Первым назначением молодого специалиста стала должность старшего следователя в городе Хвалынске.

За время службы Олейник прошел значительный карьерный путь. До назначения в Татарстан он занимал пост замглавы управления Следкома по Нижегородской области и директором филиала Санкт-Петербургской академии СК. Об этом источники «Реального времени» сообщали в октябре 2020 года.



Дмитрий Зайцев