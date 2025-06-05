Бастрыкин взял на контроль расследование подрыва ж/д путей под Воронежем

Председатель Следкома Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование подрыва железнодорожных путей в Воронежской области, произошедшего 5 июня. Инцидент имел место непосредственно перед прохождением поезда, что привело к повреждению железнодорожного полотна и остановке нескольких составов.

По предварительным данным, пострадавших нет. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), сообщили в пресс-службе.

На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Губернатор Александр Гусев держит ситуацию на личном контроле.

Напомним, 31 мая в Брянской области на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино обрушился автомобильный мост. Обломки упали на пассажирский поезд, в результате чего погибли и пострадали люди. Следком квалифицировал подрыв как теракт.

Также произошел подрыв на железной дороге на перегоне Унеча — Жеча. Повреждения были обнаружены работниками Московской железной дороги во время осмотра инфраструктуры 1 июня в 10.52.

Семьям погибших при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области будет предоставлено по 1,5 млн рублей. Также компания РЖД выплатит по 2,2 млн рублей.

Рената Валеева