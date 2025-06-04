Роберт Мусин снова просит вольную по болезни

Фото: Вильдан Насыров

Вахитовский суд Казани рассмотрит новое ходатайство защиты об освобождении осужденного экс-главы «Татфондбанка» от отбывания срока в колонии. По данным «Реального времени», оно поступило через три дня после вступления в силу второго приговора Роберту Мусину.

Первое ходатайство о вольной по состоянию здоровья бывшего министра финансов Татарстана и экс-председателя правления ТФБ тот же районный суд отказался рассматривать в январе 2025 года. Со ссылкой на его преждевременность, ввиду оспариваемого приговора.

Напомним, в ноябре 2024-го судья районного суда Казани Юрий Арсенюк признал Роберта Мусина виновным в злоупотреблении полномочиями и по совокупности с приговором 2021 года увеличил срок его посадки до 12 лет и 6 месяцев. Однако сократил размер ущерба по второму делу с 26,7 до 8,7 млрд рублей, но оставил гражданский иск АСВ без рассмотрения.

На прошлой неделе свои правки в этот приговор внес Верховный суд Татарстана. Он отклонил ключевой довод апелляционных жалоб осужденного и его адвоката Алексея Клюкина — нельзя судить дважды за доведение до банкротства одного банка, отказав смягчать квалификацию обвинения и прекращать дело за сроком давности. При этом апелляционная тройка частично согласилась с претензиями прокуратуры о дополнении резолютивной части второго приговора дополнительным наказанием из первого — в части лишения госнаград и права занимать руководящие должности в коммерческих структурах в течение трех лет.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также суд Татарстана частично удовлетворил гражданский иск АСВ — постановил взыскать с Мусина ущерб по делу, но лишь в размере установленных вторым приговором 8,7 млрд рублей. А еще признал за потерпевшей госкорпорацией право на взыскание части ущерба, но лишь в солидарном порядке с рядом бывших подчиненных.

Напомним, по первому делу суды приговорили экс-банкира к взысканию еще 23 млрд рублей (из 50 млрд, что фигурировали в первоначальном обвинении).

Свободы Роберт Мусин лишился еще в марте 2017 года, Впрочем, из восьми лет предварительного и судебного следствия больше трех он провел под домашним арестом. С учетом законодательной нормы о зачете сроков из назначенного по результатам двух приговоров срока он отсидел почти 10 лет.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

О проблемах со здоровьем Роберта Мусина сообщалось еще в ходе расследования его первого дела. В 2017 году его неоднократно вывозили на коммерческой «неотложке» из СИЗО и госпитализировали в республиканские клиники. После частичного признания вины и освобождения под домашний арест тема здоровья обвиняемого длительное время не заострялась. После оглашения первого приговора в 2021 году по шести эпизодам злоупотреблений на 30 млрд рублей Мусин вновь оказался в СИЗО, а позднее предстал перед судом по второму делу. И уже в ходе этого процесса бывший председатель правления «Татфондбанка» пропустил пять заседаний из-за проблем со здоровьем и впервые появился в зале суда на костылях — после операции на тазобедренном суставе.



Именно ввиду состояния здоровья Мусина Вахитовский суд в августе 2024 года отказался продлевать ему срок ареста. На свободу фигурант не вышел, продолжая отбывать наказание по первому приговору. Напомним, крайняя мера пресечения избиралась осужденному на этапе расследования второго дела, чтобы его не этапировали в колонию.